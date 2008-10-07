Иран не прекратит обогащать уран...

Иран не остановит обогащение урана даже в том случае, если ему будет гарантировано снабжение ядерным топливом из-за границы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Манучер Моттаки.

"Политика нашей страны в вопросе обогащения урана остается неизменной. Мы будем обогащать уран до тех пор, пока Иран не станет самостоятельным в производстве топлива для ядерных установок", - отметил глава иранского МИД в интервью журналистам.

Он добавил, что, когда это произойдет, Исламская Республика в случае необходимости может снабжать ядерным топливом другие страны, передает Reuters.