Ющенко просил в Англии помочь с ПДЧ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Великобританию к активному участию в обеспечении выполнения решений Бухарестского саммита НАТО, в частности о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом шла речь во время встречи в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании Девидом МИЛИБЕНДОМ.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, Украина высоко ценит высокий уровень поддержки официальным Лондоном европейских стремлений нашего государства.

Стороны обсудили вопрос украино-британского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Особое внимание было уделено вопросу евроинтеграции Украины.

Одним из вопросов встречи также стало участие Украины в британо-французской инициативе по укреплению вертолетной возможности ЕС и НАТО. (В мае т.г. премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН поддержал инициативу Президента Франции Николя САРКОЗИ относительно увеличения и усиления роли вертолетного парка в Европе, в частности, под эгидой разных международных организаций, и обратился с письмом к Президенту Украины. Речь идет о том, что Украина имеет значительный потенциал в этом вопросе, в частности, может осуществлять ремонт вертолетов, имеет опыт участия в миротворческих акциях, в частности, имеет свой вертолетный отряд).

Также обсуждался вопрос о либерализации визового режима с Великобританией.

Кроме того, Президент коснулся темы увековечения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.