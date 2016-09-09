После штурма застройки на Святошино "Азов" заблокировал офис "Киевгорстроя" (фоторепортаж, видео)

Об этом гражданский корпус "Азов" сообщил на своей странице в соцсети.

По словам "азовцев", они принесли вещи, которыми вчера били активистов.

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Сейчас заблокированы все входы в здания.

В свою очередь журналистка Анна Недогибченко на своей странице в Facebook пишет, что представители "Азова" не пускают на работу сотрудников и взрывают дымовые шашки, наблюдается драка.

Напомним, 8 сентября активисты "Азова" штурмовали застройку на Святошино, есть пострадавшие.