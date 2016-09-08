Президент вручил государственные награды и ордера на квартиры разведчикам Минобороны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, передача наград и ордеров состоялась во время торжественных мероприятий ко Дню военной разведки.

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Порошенко назвал символичным то, что именно в этот праздничный день, 24-ю годовщину военной разведки Украины, происходит важное и радостное событие – введение в эксплуатацию, построенного в кратчайшие сроки, современного, комфортного жилья для военнослужащих Центра технической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины и членов их семей.

«Если бы кто-то приехал четыре месяца тому назад и увидел сгоревшую казарму... Мало кто верил тогда, что за четыре месяца здесь будет построено жилье для воинов-разведчиков и членов их семей», - сказал Порошенко.

Глава государства также сообщил, что сегодня сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны получат служебные квартиры в Киеве.

По словам Порошенко, в целом в текущем году военнослужащим ВСУ распределены 909 квартир. Из них 52 служебные жилые квартиры получили разведчики, еще 10 – получат сегодня.

«Такого никогда не было», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что вопрос обеспечения жильем военных является актуальным, поэтому в последнее время ведется активная работа по обеспечению защитников Украины жильем.

«Жилье не должно быть наградой для военнослужащего, а лишь будничным, обычным делом, поэтому буду прилагать максимум усилий для решения этой острой проблемы», - подчеркнул Порошенко.

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«Уверен, что в этих домах будет царить мир, согласие и любовь», - сказал глава государства.

Порошенко также вручил высокие государственные награды разведчикам. Указом главы государства награды присвоены 87-ми военнослужащим военной разведки. В частности, полковник Вадим Скибицкий получил орден Богдана Хмельницкого III степени, полковник Яна Косович получила орден княгини Ольги ІІІ степени.

Во время торжеств президент также вручил боевое знамя одной из частей ГРУ Минобороны как символа чести, доблести и боевой славы.

После торжественной церемонии президент посетил квартиру одного из военнослужащих, и ознакомился с условиями, в которых будет проживать его семья. Порошенко пообщался с военным-разведчиком и его семьей.

Глава государства также ознакомился с инфраструктурой – осмотрел спортивный зал, минимаркет, столовую и прочее. В отстроенном общежитии будут проживать более 70 военнослужащих разных категорий.