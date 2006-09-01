В селе Чудель Ривненской области обновились восемь икон

В селе Чудель Сарненского района Ривненской области стали обновляться восемь икон, которые находятся в домах верующих.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в доме Марии АБРАМЧУК на иконе с образом Иисуса Христа хитон был черно-белого цвета, однако впоследствии стал огненно-красным, а нимб – ярко-золотым. На другой иконе корона Девы Марии приобрела красный цвет, нимб желтый. К тому же чудо дополнило изображение крестика, которого раньше на иконе вообще не было.

Новые краски приобрели древние иконы, которые принадлежат семье ЖУКОВ. И не только иконы, но и рамки и фольга на них стали как будто новыми.

Как сказал в интервью журналистам настоятель местного Свято-Успенского храма отец СЕРГЕЙ, такое событие является неординарным, и еще раз подтверждает распространенное в христианском мире мнение, что образы на иконах являются живыми.