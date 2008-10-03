Екатерина Ющенко: надо кардинально изменить взгляд на музеи

2 октября председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО открыла первую в Украине специализированную музейную библиотеку.

Как сообщили УНИАН пресс-службе Фонда, в церемонии, которая состоялась в помещении программ Фонда «Украина 3000», также приняли участие министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН, председатель Наблюдательного совета ЗАО «Мандарин Плаза» Вагиф АЛИЕВ, начальник Главного управления культуры и искусств при КГГА Светлана ЗОРИНА, руководитель Департамента культурологических программ Фонда «Украина 3000» Владислав ПИОРО, специалисты музейного дела Украины.

Проект инициировали в 2007 году Международный благотворительный фонд «Украина 3000» и Украинский центр развития музейного дела. Идея создания библиотеки возникла во время общения с музейными работниками из разных регионов Украины, которые в один голос жаловались на информационный вакуум, тормозящий профессиональный рост, отметили в пресс-службе.

«Сегодня украинскому обществу нужно кардинально изменить взгляд на музеи и музейное дело”, – сказала во время церемонии Е.ЮЩЕНКО. – Музей должен стать активным очагом культуры, носителем истории, и общество должно привлекаться к его работе».

Она отметила, что Украина, к сожалению, еще не переняла современные мировые тенденции в музейной сфере. Ведь во многих странах сформирован инновационный подход к музейному делу, который предусматривает широкий спектр деятельности – от разработки маркетинговой стратегии до привлечения волонтеров к работе музея. «Мы создали эту библиотеку для того, чтобы наши музейные работники узнали, как можно работать по-другому, – сказала Е.ЮЩЕНКО. – И мы надеемся, что это знание поможет улучшить работу наших музейных заведений».

По данным Фонда “Украина 3000”, специализированная музейная библиотека создана с целью предоставления доступа к информации по актуальным вопросам музейной сферы для специалистов и студентов вузов профильных специальностей.

Спектр изданий, собранных в библиотеке, очень широк: от общетеоретических трудов, посвященных роли и задачам музеев в современном мире, стратегии их развития, до изданий прикладного характера, узкопрофессионального направления – работа с общественностью, планирование и создание выставок, реставрация и консервирование ценностей, особенности планирования и строительства новых музейных помещений и многое другое.

На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает свыше 1 тыс. 500 единиц хранения. Это, в частности, литература и периодические издания, а также материалы на электронных носителях из Украины, России, стран Америки и Европы. Электронный каталог библиотеки размещается и периодически обновляется на Музейном портале Украины.

Среди планов на ближайшую перспективу – организация дистанционного обслуживания для специалистов музейного дела в регионах Украины, отметили в Фонде «Украина 3000».