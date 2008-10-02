Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях, а днем и в Одесской и Николаевской областях небольшой дождь. Ночью и утром в южной части местами туманы.

Ветер ожидается юго-западный, южный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°; днем 16-21°, на юге местами 22-24°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

4 октября - переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в западной и южной части небольшие, днем в Карпатах и Закарпатье умеренные дожди. Ночью и утром в восточных и центральных областях кое-где туман.

5 октября - облачная погода с прояснениями. Временами дожди (в восточной части небольшие), в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, 5 октября в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°, 5 октября в западных областях 5-10°; днем в южных, восточных областях и в Крыму 17-22°, на остальной территории 4 октября 14-19°, 5 октября 11-16° (в западных областях 8-13°); в Карпатах ночью и днем 3-8° тепла.

6- 7 октября - временами дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом, лишь 7 октября в западной половине без существенных осадков.

Температура ночью в западных, а 7 октября и в северных областях 3-9° тепла, на остальной территории 6-13°, на побережье морей до 16°; днем 9-15°, на юге и востоке местами 16-18°, 6 октября в западных областях 5-11°.

В Киеве в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

По области - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 16-21°.

4 октября - переменная облачность, без существенных осадков; 5 октября - облачная погода с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 4 октября 14-19°, 5 октября 11-16°.

6 октября - временами дождь, 7 октября - без существенных осадков. Температура ночью 6 октября 6-12°, 7 октября 4-9°; днем 9-15°.