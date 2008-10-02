10 условий УНП к "коалиции трех"

Украинская народная партия считает возможным формирование новой парламентской коалиции в составе фракций "Наша Украина - Народная Самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина. Об этом идет речь в решении Правления УНП «О позиции депутатской группы УНП в Верховной Раде Украины относительно формирования новой коалиции", сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Условием входа народных депутатов Украины от УНП в состав новой парламентской коалиции» названа «отмена всех законов, принятых совместно БЮТ и Партией регионов со 2 сентября в 2008 г., которые нарушают нормы Конституции Украины».

Кроме этого, в решении Правления УНП названы еще десять позиций, значительная часть из которых перечисляет “невыполненные пункты Коалиционного соглашения между НУ-НС и БЮТ относительно геополитических ориентиров Украины и укрепления ее оброноздатности, акцентирует внимание на вопросах установления рыночной стоимости за пребывание ЧФ РФ на территории Украины, а также изменений в избирательной системе в интересах открытых избирательных списков и борьбы с коррупцией путем обязательного декларирования наивысшими государственными служащими не только доходов, но и расходов”.

Копия постановления сегодня передана председателю фракции "НУ-НС" в Верховной Раде Украины Вячеславу КИРИЛЕНКО.