Архитекторы похвалили проект Посольства Казахстана и...

Архитектурно-градостроительный совет Киева отправил на доработку проект строительства домов и сооружений дипломатического представительства и жилого комплекса для дипломатов и административного дома ГДИП с подземными паркингами по ул. Танковой, 4-б в Шевченковском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания Градосовета.

Проект разработан ТАМ «А.Пашенько» по заказу КП «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств».

По словам архитектора Андрея ПАШЕНЬКО, земельный участок под застройку площадью 2,7 га, расположенный на территории, где ранее размещались теплицы фирмы «Троянда», граничит с участком, на котором проектируется комплекс сооружений для Посольства США. Он добавил, что оба проекта согласованы между собой.

Проект предусматривает строительство 12-18-этажного жилого дома для дипломатов на 212 квартир общей площадью 29,15 тыс. кв. м с подземным паркингом на 235 машиномест, 8-13-этажного жилого дома для дипломатов на 81 квартиру общей площадью 18 тыс. кв. м с подземным паркингом на 120 машиномест, 11-16-этажного административного здания ГДИП общей площадью 22 тыс. кв. м с подземным паркингом на 180 машиномест, 5-этажного здания посольства и консульства Казахстана общей площадью 7 тыс. кв. м с подземным паркингом на 100 автомобилей, а также 3-этажной резиденции посла Казахстана общей площадью 2,5 тыс. кв. м.

В целом на участке расположатся одно подковообразное каскадное жилое здание, одно отдельно стоящее каскадное жилое здание, здание ГДИП расположится в глубине участка и примкнет к котельной, которую планируется реконструировать, а также здание посольства с тремя гостевыми автостоянками. Под зданиями расположатся подземные паркинги.

В ходе обсуждения проекта член Градосовета Евгений ЛИШАНСКИЙ порекомендовал проектировщиками подумать над разнообразием фасадных решений зданий. Он отметил, что функциональное зонирование территории выполнено правильно и грамотно.

При этом архитектор считает, что необходимо проработать схему организации транспорта и пешеходов с учетом специфических особенностей режимных объектов.

В то же время посол Казахстана в Украине Амангельды ЖУМАБАЕВ отметил, что ввиду дружественных отношений Украины и Казахстана в Астане планируется возведение памятника Тарасу Шевченко, а также переименовать в его честь одну из улиц города. В свою очередь в Киеве, напротив диппредставительства, планируется установить памятник казахстанскому поэту Джамбулу в парке «Нивки», а улицу Кузьмина переименовать в его честь.

Главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК рекомендовал заказчику продолжить работу над объектом, а также разработать генплан застройки, определить очередность строительства, пересмотреть площадь посольства Казахстана, проработать архитектуру каждого здания.