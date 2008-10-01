Послезавтра в Киев вернется лето

Завтра только в западных областях Украины местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 15°; днем 17-22°, на юге местами 23-25°; на высокогорье Карпат ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

3-4 октября - без существенных осадков, только в южной части и западных областях небольшие дожди, 4 октября днем на западе умеренные. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°, на востоке местами 5-6° тепла; днем 17-22°, в западных областях 3 октября 14-19°, 4 октября 11-16°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 6-11° .

5-6 октября - на большей части территории страны небольшие и умеренные дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом (5 октября в восточных областях местами кратковременный дождь, 6 октября в западных областях без существенных осадков). Температура ночью 6-12°, на юге до 15°, в западных областях местами 3-5° тепла; днем 10-16°, в южной и восточной части 15-22°.

В Киеве в четверг осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем около 20°.

По области - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°.

3-4 октября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.

5-6 октября - временами небольшой дождь. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.