УкрГаз-Энерго призывает Тимошенко "не вводить в заблуждение" людей

ЗАО «УкрГаз-Энерго» официально сообщает, что объем природного газа компании в подземных хранилищах газа (ПХГ) ДК «Укртрансгаз» составляет 8,95 млрд. куб. м. и призывает Кабинет министров и НАК «Нафтогаз Украины» не вводить общественность в заблуждение.

Об этом сказано в сообщении ЗАО «УкрГаз-Энерго», переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что для обеспечения потребителей Украины на протяжении отопительного сезона 2008 года компания использовала только текущие объемы импорта газа. К тому же ЗАО «УкрГаз-Энерго» является единственной украинской компанией, которая осуществляет таможенные платежи согласно требованиям законодательства.

При этом компания отмечает, что многочисленные предложения ЗАО «УкрГаз-Энерго» относительно продажи газа для потребностей газотранспортных предприятий и теплокоммунэнерго на открытом тендере НАК «Нафтогаз Украины» проигнорировала.

Поэтому ЗАО «УкрГаз-Энерго» категорически опровергает распространяемую НАК «Нафтогаз Украины» и Кабинетом министров информацию о том, что запасы газа компании в ПХГ составляют лишь 0,28 млрд. куб. м.

«Такие заявления НАК «Нафтогаз Украины» и правительства следует воспринимать как продолжение PR-кампании по введению в заблуждение общественности относительно реального состояния дел в газовой отрасли. Государственные деятели должны, наконец, осознать, что недостоверные и непрофессиональные реляции о «рекордных» достижениях - дешевый товар, которым невозможно ни обогреть дома граждан, ни отдать долги за газ», - отмечено в сообщении.

29 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что за газ, закачанный в подземные газохранилища, расчет произведен и долга за него нет. По ее словам, на сегодняшний день закачано 9,5 млрд. куб. м газа. «Сегодня это 9,5 млрд. кубометров (закаченного и оплаченного газа - УНИАН). Мы рассчитываем, что сможем закачать и проплатить 16,5 млрд. кубометров до начала отопительного сезона», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, 16 сентября т.г. премьер заявила, что в хранилища Украины уже закачано 16 млрд. кубометров газа. «У нас есть 16 млрд. кубометров газа, и это значит, что мы спокойно идем в зиму», - заявила тогда Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что газ был закуплен по ценам текущего года.

Согласно данным «Нафтогаза Украины», на начало отопительного периода 2008-2009 годов (по состоянию на 15 октября т.г.) общий объем активного природного газа в ПХГ Украины будет составлять около 28 млрд. куб. м, из которых государство в лице НАК «Нафтогаз Украины» будет владеть объемом газа на уровне 14 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» - совместное предприятие НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) - с апреля 2006 года по январь 2008 года являлось единственным поставщиком природного газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» заключило договоры на снабжение природного газа с наибольшими предприятиями Украины на период до 2012 года. Из ресурсов газа совместного предприятия обеспечивается свыше 40 тыс. отечественных промышленных потребителей.