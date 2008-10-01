Тигипко заговорил о девальвации гривни

Сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете Министров, экс-председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО не исключает девальвации гривни.

В интервью агентству УНИАН С.ТИГИПКО заметил, что пока можно говорить о позитивной тенденции, поскольку с начала года резервы НБУ достаточно серьезно росли и являются достаточно большими на данное время.

«Но если посмотреть по тенденциям, то я считаю, что по самой гривне - она может немного девальвировать», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, сегодня существуют серьезные проблемы с металлургией и аналогичные проблемы могут возникнуть в химической промышленности. «Если ситуация на рынках не исправится и будет снижение цен на металл и химию, мы сразу получим проблемы с внешней торговлей, увеличится отрицательное сальдо торговли», - сказал С.ТИГИПКО.

Вторым основанием, которое может повлиять на девальвацию гривни, по его мнению, является уменьшение объема инвестиций. С.ТИГИПКО заметил, что сегодня гривня стабильна в первую очередь за счет инвестиций. «По платежному балансу мы входим в плюс, и это поддерживает гривню. Если еще инвесторы уменьшат объемы своих инвестиций, может быть угрожающая ситуация», - сказал он.

По мнению С.ТИГИПКО, сегодня очень важно реагировать на мировой кризис и постоянно заниматься инвестиционным климатом в Украине. «Я не говорю лишь об иностранных, но и об украинских инвестициях. Основные инвестиции идут из Кипра. Это говорит о том, что из оффшорных зон украинцы вкладывают свои деньги (в украинскую экономику - УНИАН). Не нужно этого бояться, нужно создавать условия», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября на межбанковском валютном рынке Украины произошло резкое снижение курса гривни по отношению к доллару США. Соглашения заключались по курсу 4,84 грн. за 1 доллар и к концу торгов ставки возросли до 4,94-4,95 грн. за 1 доллар.