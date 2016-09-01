Родственники убитых на Майдане требуют привлечь к ответственности непосредственно убийц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пантелеева заявила сегодня в ходе судебного заседания Святошинского районного суда Киева, который рассматривает дело пятерых “беркутовцев” по обвинению их в убийстве 39 активистов Евромайдана.

В суде женщина рассказала, что ее сын принял решение ехать на Майдан после жестокого ночного разгона студентов. Потерпевшая отметила, что спрашивала у сына, кого он поддерживает. Тот ответил, что не поддерживает конкретно какого-то политика, а поддерживает Майдан и свободу Украины. О том, что сына убили, она узнала, по ее словам, на следующий день - 20 февраля, хотя накануне она чувствовала, что ее ребенка уже нет среди живых.

Пантелеева сообщила, что ее сын был без оружия и помогал вытаскивать раненых с улицы Институтской, в результате чего, как потом выяснилось, в него было выпущено 7 пуль, которые не оставили никаких шансов на жизнь.

«Я считаю, что к ответственности должен быть привлечен не кто иной, а только тот, кто непосредственно убил моего ребенка», - отметила мать убитого.

В свою очередь, другие потерпевшие, которых сегодня допросили в суде - дочь и жена убитого 50-летнего жителя Кировоградщины Виктора Чмиленко -рассказали, что их отец и муж решил поехать на Майдан, как только стало понятно, что украинская власть отказывается от подписания в Вильнюсе Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По словам потерпевших, Виктор пробыл на Майдане до 30 ноября 2013 года и вернулся домой. Но, узнав о ночной разгон “Беркутом” студентов, не переодеваясь, вместе со своим товарищем поехал обратно в Киев.

Также во время судебного заседания судом были исследованы баллистические экспертизы пуль, найденных в телах этих двух убитых активистов Евромайдана, посекундно проанализированы кадры видеозаписи последних минут их жизни, найденные в массиве видеозаписей, полученных в ходе досудебного следствия.

Следующее судебное заседание состоится 6 сентября в 11.30, на котором будет продолжен допрос потерпевших.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.