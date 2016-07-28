ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении еще восьми "беркутовцев"

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Украины утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении заместителя командира оперативной роты № 2 столичного спецподразделения милиции «Беркут» и семи милиционеров этой роты по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины за превышение власти и незаконное задержания 11 активистов Евромайдана в ночь с 22 на 23 января 2014 года на Крепостном переулке в городе Киеве, которое сопровождалось применением к ним насилия и повреждением их микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Указанным лицам инкриминируется также служебные подделки официальных документов (рапортов), заведомо ложные сообщения о совершении преступления и дача заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

В прокуратуре напомнили, что в отношении командира этой роты спецподразделения «Беркут» за совершение указанных и других преступлений обвинительный акт передан в суд еще в январе текущего года, однако до сих пор его рассмотрение не начато из-за заявления самоотводов и отводов судьями Печерского и Оболонского районных судов Киева, а также за отказ Апелляционного суда в удовлетворении ходатайств прокурора о передаче производства для непредвзятого его рассмотрения в другой суд.

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Также сказано, что продолжается досудебное расследование в отношении других соучастников этих преступлений, в том числе семь из них объявлены в розыск и судом дано разрешение на их задержание.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК – превышение власти по предварительному сговору группой лиц, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые выходят за пределы предоставленных прав и полномочий, что сопровождалось насилием или угрозой применения насилия, применения оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.