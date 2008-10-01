Луценко отправляет на Закарпатье внутренние войска

Со следующего понедельника, 6 октября, в Закарпатской области начнется отработка по предотвращению правонарушений при участии бойцов внутренних войск МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ужгороде сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«В понедельник сюда прибудет подразделение внутренних войск, которое вместе с местным батальоном усилит предотвращение правонарушений на улицах города, а также на территории всего Закарпатья», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что в функции подразделений внутренних войск также войдут вопросы предотвращения нелегальной вырубки лесов, выявления нелегальных лесопилок, а также незаконного использования речного камня, «которое сегодня приобрело характер преступной деятельности».