Ющенко уделит время борьбе с коррупцией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3 октября примет участие в открытии 3-й ежегодной конференции Международной ассоциации антикоррупционных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что в этой конференции в Киеве примут участие представители более 100 соответствующих органов разных стран.

При этом пресс-секретарь напомнила, что В.ЮЩЕНКО выступает за приведение антикоррупционного законодательства Украины в соответствие с мировыми стандартами.