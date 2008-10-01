Ющенко уделит время борьбе с коррупцией
06:49, 01 октября 2008Общество
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В Киеве - Международная конференция
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3 октября примет участие в открытии 3-й ежегодной конференции Международной ассоциации антикоррупционных органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
Она отметила, что в этой конференции в Киеве примут участие представители более 100 соответствующих органов разных стран.
При этом пресс-секретарь напомнила, что В.ЮЩЕНКО выступает за приведение антикоррупционного законодательства Украины в соответствие с мировыми стандартами.
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