В Харькове СБУ показала свои "тайные тюрьмы" (фото)

Он предложил всем желающим в этом убедиться и сейчас же отправится на "внеплановую проверку" в следственные изоляторы СБУ, на территории областного управления СБУ, передает 057.

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Начальник Управления СБУ в Харьковской области Эдурад Крицын провел журналистам экскурсию по изоляторам, показал комнату для отдыха персонала, кухню и ванную.

Крицын также показал "элитные" камеры, которые были обустроены специально под "Евро-2012". В них есть туалеты и душевые кабинки.

Все помещения, которые используют для бесед с задержанными, сегодня пустовали. В СБУ сообщили, что последний раз в изоляторе допрашивали задержанного этой ночью.