Грицак ответил на обвинения в якобы наличии в Украине "секретных тюрем"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сообщил в Харькове во время брифинга.

"У нас нет секретных тюрем СБУ. Я ответственно об этом заявляю. У нас есть отдел обеспечения досудебного следствия в городе Киеве, который работает для Центрального аппарата. У нас есть сектора обеспечения досудебного следствия в нескольких областях Украины, в областных центрах, в том числе в городе Харькове", - сказал Грицак.

Читайте такжеГрицак рассказал о российском следе в скандале с "секретными тюрьмами" СБУ

Он подчеркнул, что в этих помещениях никого не удерживают. По словам Грицака, эти места посещала уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская.

Грицак пригласил всех журналистов посетить сектор обеспечения досудебного следствия в Управлении СБУ в Харьковской области.

Напомним, 29 августа был опубликован доклад правозащитников Amnesty International и Human Rights Watch, в котором сообщается, что из «секретной тюрьмы» Службы безопасности Украины были освобождены 13 человек.