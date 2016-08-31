Порошенко назначил Куйбиду президентом Национальной академии госуправления

Как сообщает пресс-служба президента, указом №375 «О некоторых вопросах Национальной академии государственного управления при президенте Украины» также утвержден новый персональный состав наблюдательного совета НАГУ, а президенту академии поручено в трехмесячный срок внести предложения по реформированию и стратегии развития академии.

Представил Куйбиду коллективу академии первый заместитель главы Администрации президента, председатель наблюдательного совета НАГУ Виталий Ковальчук.

Ковальчук обозначил первоочередные задачи академии и ее нового руководства. По его словам, НАГУ должен быть эффективно использован научный, материальный и кадровый потенциал, повышен уровень подготовки слушателей, улучшено качество научной деятельности. Кроме того, необходимо активнее использовать международные контакты и связи.

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«Национальная академия государственного управления при президенте Украины должна стать аналитическим и экспертным центром, платформой для подготовки управленческих команд органов государственной власти всех уровней», - подчеркнул Ковальчук.

Куйбида - доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры государственного управления, местного самоуправления и управления городом. С июня 1994 года по апрель 2002 года был городским головой Львова. Избирался народным депутатом 5-го и 6-го созывов. С января 2007 года по январь 2010 года работал министром регионального развития и строительства Украины. Заслуженный юрист Украины, награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, орденом «За заслуги» І – III степеней, орденом Даниила Галицкого.