В Днепре активисты буккроссинга начали акцию по сбору учебной литературы (видео)

12:03, 29 августа 2016
Общество
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В Днепре активисты буккроссинга к первому сентября начали акцию по сбору учебной литературы.

буккроссинг / gorod.dp.ua

Собрать необходимые к новому учебному году учебники в Днепре можно просто на улице. 

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Активисты предложили школьникам и студентам приносить в читальный арки в центре пособия, учебники, справочники, которые им уже не нужны, и обменять их на те, что пригодятся в учебе.

Акция продлилась весь уикенд, за это время, говорят инициаторы, комплектами учебной литературы обменялись до полутысячи днепрян.

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