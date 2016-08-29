В Днепре активисты буккроссинга начали акцию по сбору учебной литературы (видео)
12:03, 29 августа 2016Общество
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В Днепре активисты буккроссинга к первому сентября начали акцию по сбору учебной литературы.
За выходные комплектами учебной литературы обменялись до полутысячи днепрян / gorod.dp.ua
Собрать необходимые к новому учебному году учебники в Днепре можно просто на улице.
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Активисты предложили школьникам и студентам приносить в читальный арки в центре пособия, учебники, справочники, которые им уже не нужны, и обменять их на те, что пригодятся в учебе.
Акция продлилась весь уикенд, за это время, говорят инициаторы, комплектами учебной литературы обменялись до полутысячи днепрян.
В Днепре активисты буккроссинга к первому сентября начали акцию по сбору учебной литературы
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