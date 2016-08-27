В Киеве неизвестные расписали здание Россотрудничества

Как сообщил РИА Новости глава представительства Константин Воробьев, инцидент произошел сегодня ночью.

По его словам, активисты, судя по всему, из «радикальной группировки С14 выкрикивали провокационные лозунги».

"Их суть сводилась к тому, чтобы мы освободили политических заключенных, которые у нас не содержатся, и остальные традиционные для этой ситуации лозунги", — сказал Воробьев.

После этого они разрисовали фасад здания надписями, среди которых были призывы освободить Сенцова и Кольченко, а также название «группировки С14».

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Как сообщил еще один представитель РЦНК, несколько человек из нападавших снимали происходящее на видео.

По словам Воробьева, во время инцидента никто не пострадал. Полицию удалось вызвать только через 15 минут. Полицейские составили протокол и попросили записи камер наружного наблюдения, добавил глава представительства.

В Нацполиции заявили, что задокументировали факт нападения, но уголовное дело пока открывать не стали.

Воробьев отметил, что это уже четвертый случай нападения на здание в этом году. В июле неизвестные в масках забросали здание Россотрудничества файерами, на фасаде и двери остались следы копоти.