Экспорт электроэнергии через Бечваржа приведет к убыткам в $80 млн - эксперт

Монополизация контрактов на экспорт украинской электроэнергии группой Korlea Invest предпринимателя Василия БЕЧВАРЖА приведет к убыткам украинской стороны на сумму не менее 80 млн. долл. в год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью журналистам высказал сегодня руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН.

«Сегодня в интервью одному из украинских изданий венгерская компания System Consulting заявила, что в июле закупала у Украины электроэнергию по 8,38 цента за кВт/ч. Компании БЕЧВАРЖА в июле платили за электроэнергию в среднем 6,44 цента за кВт/ч – т.е. на 2 цента ниже. В пересчете на годовой объем закупки – 550 МВт (около 4 млрд. кВт/ч), убытки Украины от монополизации экспортных поставок компаниями БЕЧВАРЖА составят не менее 80 млн. долл.», – сказал К. БОРОДИН.

По данным Центра энергетических исследований, компании группы В. БЕЧВАРЖА в июле осуществляли закупки украинской электроэнергии на экспорт по следующим ценам: Korlea Invest (поставки в Словакию и Румынию) – 5,14; Energy Capital (поставки в Венгрию) - 7,0; Energo-Partner (поставки в Румынию) – 4,3 цента за кВт/ч.

При этом цена внутреннего рынка Украины, по данным ЦЭИ, в июле составляла 7,14 цента за кВт/ч (34,6 коп./кВт/ч по курсу НБУ - 4,85грн./долл.).

«Уже в июле экспорт по всем направлениям через структуры БЕЧВАРЖА стал убыточным для Украины, а контракт c System Consulting – единственный обеспечивал стране прибыль. Почему с 1 августа он был расторгнут в пользу контрагента, приносящего убытки, – вот главный вопрос Минтопэнерго на сегодня», – отметил К. БОРОДИН.

«Концентрация экспортных контрактов в руках единственной бизнес-группы окончательно ликвидирует конкуренцию на экспортном рынке украинской электроэнергии и приведет к перераспределению экспортных доходов в пользу этой группы. Особенно печально, что в качестве основного партнера по экспорту Минтопэнерго и «Укринтерэнерго» выбрали именно ту бизнес-группу, усилиями которой осенью 2007 года были ликвидированы аукционы по продаже электроэнергии на экспорт», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, "Укринтерэнерго" с 15 сентября начало приобретать российскую электроэнергию у ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС". При этом, по словам источника в Минтопэнерго, импорт российской электроэнергии осуществляется «Укринтерэнерго» через дочернюю Ukrenergy Trade ZRt (Венргия), бывшая дочерня структура KORLEA INVEST Holding AG (Швейцария) - Energy Capital Trade ZRt (Венгрия).

Госпредприятие "Укринтерэнерго" приобрело у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцария) 52% долю уставного капитала энерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Венгрия).

"Укринтерэнерго" ранее на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям - System Consulting ZRt (Венгрия) предпринимателя Ласло КАПОЙИ и Energy Capital ZRt. (Венгрия), 100%-й "дочке" KORLEA INVEST.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ позитивно оценил действия «Укринтерэнерго» по приобретению венгерского трейдера.

«Я думаю, что нужно поддержать Минтопэнерго в их стратегии продвижения своего товара на заграничные рынки», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, покупка контрольного пакета акций трейдера будет выгодна Украине в плане осуществления экспорта. Что же касается импорта, заявил А.ТУРЧИНОВ, то, по информации министра топлива и энергетики, в Украине действительно в связи с остановкой блока Хмельницкой АЭС, который должен быть запущен в ближайшее время, временно возник дефицит электроэнергии. И чтобы не был нарушен энергетический баланс, этот дефицит необходимо компенсировать за счет дешевой российской энергии.

В то же время, как заявил вчера журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабмине Александр ШЛАПАК, в Секретариате Президента Украины намерены разобраться с причинами возникновения необходимости импортировать электроэнергию из России.

Он также подчеркнул, что министр топлива и энергетики не должен был «просто согласиться с импортом», а должен был разобраться с ситуацией и «послать соответствующие сигналы» в Кабинет министров.

Экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО назвал приобретение украинской госкомпанией «Укринтерэнерго» 52% уставного фонда венгерской компании Energy Capital Trade ZRt «неуклюжей попыткой покрыть коррупционные схемы в сфере экспорта электроэнергии из Украины в европейские страны».

*** Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" поставляет в Венгрию, Словакию и Румынию электроэнергию, производимую в энергоострове Бурштынской ТЭС.