День Независимости: как украинцы отмечают главный праздник страны (фото)

20:23, 24 августа 2016
Общество
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Украина сегодня отмечает 25 лет своей Независимости. 

Брюссель. Празднование Дня Независимости Украины
Брюссель. Празднование Дня Независимости Украины /  © УНИАН
Брюссель. ''Писающего мальчика'' одели вышиванку.
Брюссель. "Писающего мальчика" одели вышиванку. /  © УНИАН
Брюссель. Празднование Дня Независимости Украины
Брюссель. Празднование Дня Независимости Украины /  © УНИАН
Ужгород. Запуск обновленной детской узкоколейной железной дороги
Ужгород. Запуск обновленной детской узкоколейной железной дороги /  © УНИАН
Ужгород. Запуск обновленной детской узкоколейной железной дороги
Ужгород. Запуск обновленной детской узкоколейной железной дороги /  © УНИАН
В Харькове развернули огромный флаг Украины
В Харькове развернули огромный флаг Украины /  © УНИАН
Парад трамваев во Львове
Парад трамваев во Львове /  © УНИАН
На площади Королева состоялась трансляция на большом экране военного парада
На площади Королева состоялась трансляция на большом экране военного парада /  © УНИАН
Праздничный концерт в Житомире
Праздничный концерт в Житомире /  © УНИАН
Одесса. Наши защитники
Одесса. Наши защитники /  © УНИАН
В Хмельницком подняли украинский флаг
В Хмельницком подняли украинский флаг /  © УНИАН
Одесса. Праздник в самом разгаре
Одесса. Праздник в самом разгаре /  © УНИАН
«Живая» инсталяция «Кордони України» в Киеве
«Живая» инсталяция «Кордони України» в Киеве /  © УНИАН
Вышиванковая цепь на Потемкинской лестнице в Одессе
Вышиванковая цепь на Потемкинской лестнице в Одессе /  © УНИАН
Одесситы побили собственный ''вышиванковый'' рекорд
Одесситы побили собственный "вышиванковый" рекорд /  © УНИАН
Одесский Дюк примерил вышиванку
Одесский Дюк примерил вышиванку /  © УНИАН
В центре Киева прошел Марш непокоренных, в котором приняли участие родные и близкие погибших воинов АТО и героев Небесной сотни, а также волонтеры, врачи, капелланы, помогающие украинским военным на фронте
В центре Киева прошел Марш непокоренных, в котором приняли участие родные и близкие погибших воинов АТО и героев Небесной сотни, а также волонтеры, врачи, капелланы, помогающие украинским военным на фронте /  © УНИАН
В центре Киева прошел Марш непокоренных, в котором приняли участие родные и близкие погибших воинов АТО и героев Небесной сотни, а также волонтеры, врачи, капелланы, помогающие украинским военным на фронте
В центре Киева прошел Марш непокоренных, в котором приняли участие родные и близкие погибших воинов АТО и героев Небесной сотни, а также волонтеры, врачи, капелланы, помогающие украинским военным на фронте /  © УНИАН
Юный ''орел'' в центре Киева
Юный "орел" в центре Киева /  © УНИАН
В центре Киева прошел Марш непокоренных, в котором приняли участие родные и близкие погибших воинов АТО и героев Небесной сотни, а также волонтеры, врачи, капелланы, помогающие украинским военным на фронте
В центре Киева прошел Марш непокоренных, в котором приняли участие родные и близкие погибших воинов АТО и героев Небесной сотни, а также волонтеры, врачи, капелланы, помогающие украинским военным на фронте /  © УНИАН
Дождь в Киеве не омрачил главный праздник украинцев
Дождь в Киеве не омрачил главный праздник украинцев /  © УНИАН
Киевляне устроили патриотический забег в вышиванках
Киевляне устроили патриотический забег в вышиванках /  © УНИАН
Маленькие украинцы готовы к победам
Маленькие украинцы готовы к победам /  © УНИАН
Жители Запорожья ко Дню Независимости готовились заранее
Жители Запорожья ко Дню Независимости готовились заранее /  © УНИАН
Запорожье. Парад в украинских цветах
Запорожье. Парад в украинских цветах /  © УНИАН
''Живой'' герб в Хмельницком
"Живой" герб в Хмельницком /  © УНИАН
Военный парад в Запорожье
Военный парад в Запорожье /  © УНИАН

По всей стране проходят множество мероприятий.   

На Майдане Независимости прошел военный парад. Также "маршем непокоренных" в центре Киева прошли родственники погибших бойцов АТО, крымские татары и люди, которым пришлось бросить свои дома на востоке Украины, где идет война. 

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Во многих городах украинцы почтили память погибших за независимость нашей страны.

В Киеве, Днепре и Одессе приняли участие в забеге в вышиванках, проведенном по случаю Дня Независимости Украины.

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В Желтых Водах ко Дню Независимости нарисовали полукилометровую вышиванку, а во Львове состоялась «Звездная эстафета» и парад раритетных трамваев.

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