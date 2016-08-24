День Независимости: как украинцы отмечают главный праздник страны (фото)
Украина сегодня отмечает 25 лет своей Независимости.
По всей стране проходят множество мероприятий.
На Майдане Независимости прошел военный парад. Также "маршем непокоренных" в центре Киева прошли родственники погибших бойцов АТО, крымские татары и люди, которым пришлось бросить свои дома на востоке Украины, где идет война.
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Во многих городах украинцы почтили память погибших за независимость нашей страны.
В Киеве, Днепре и Одессе приняли участие в забеге в вышиванках, проведенном по случаю Дня Независимости Украины.
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В Желтых Водах ко Дню Независимости нарисовали полукилометровую вышиванку, а во Львове состоялась «Звездная эстафета» и парад раритетных трамваев.