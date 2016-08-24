Во Львове ко Дню Независимости состоялась "Звездная эстафета" и парад раритетных трамваев (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, более тысячи горожан и гостей города сегодня собрались в центре Львова.

Торжества начались с прибытия участников "Звездной эстафеты" на площадь возле памятника Тарасу Шевченко из разных уголков Львова. Стартовала эстафета во Львове 25 колоннами от памятников выдающимся деятелям украинской государственности. Среди участников эстафеты были представители спортивных обществ, студенты, прославленные олимпийцы Львовской области, спортивные журналисты, спортивные врачи, победители соревнований дворового футбола, а также дети участников АТО.

Во время прямого включения с Майдана Незалежности в Киеве присутствующие присоединились к общенациональному флешмобу и вместе с другими областями спели Государственный Гимн Украины, а также почтили память погибших Героев Украины минутой молчания. После этого на большом экране транслировался военный парад, который проходил в столице.

Руководство области и города, представители военных формирований, ветеранских организаций возложили цветы к памятнику украинскому Кобзарю. Также председатель облгосадминистрации Олег Синютка вручил государственные награды и почетные звания педагогам, художникам и выдающимся жителям Львовской области.

Кроме того, по случаю праздника состоялся праздничный парад трамваев. Украшенные флажками с гербом города и старинными фото электротранспорта два раритетных и современный трамвай проехали по центру города. Во время парада все желающие могли проехаться в раритетном электротранспорте и прослушать рассказ об истории львовского трамвая.

После завершения торжеств и парада трамваев в центре города начался праздничный концерт «Молодая Независимость», который продлится до 23.00.

Читайте такжеВ День независимости донецкие патриоты поздравили Украину гимном на улице и листовками с неба (видео)

Также сегодня в 18.30 в центре Львова начнется Международный фестиваль фольклора «Этновир», в котором примут участие коллективы из Сербии, Польши, Чехии, Индии, Украины.

Специально к празднику один из магазинов создал юбилейную монету из десертного шоколада. Представят ее в 17.00 возле городской Ратуши, а потом всех угостят вкусным шоколадом. Диаметр изделия – 60 сантиметров, толщина – 6 сантиметров, вес – более 20 килограммов. Образцом стала монета Нацбанка, которая была выпущена к 25-летию Независимости Украины. Все элементы шоколадной монеты кондитеры вырезали собственноручно.

Читайте такжеКрасоту Украины показали с высоты птичьего полета в видео ко Дню Независимости

В городе сегодня дежурят 380 полицейских и 96 автопатрулей.

Всего порядок во время празднования Дня Независимости во Львовской области обеспечивают более 2,6 тыс. полицейских и более 200 автопатрулей.