В центре Одессы 150 человек приняли участие в забеге в вышиванках (фото)
16:36, 24 августа 2016Общество
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В центре Одессы сегодня 150 человек приняли участие в забеге в вышиванках Vyshyvanka RUN, проведенном по случаю Дня Независимости Украины.
В Одессе состоялся забег в вышиванках / 7kanal.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, участники забега стартовали на Приморском бульваре - от стилизованной желто-голубой арки, установленной на аллее, где проходит Вышиванковый фестиваль.
В забеге приняли участие люди разного возраста, многие пришли семьями. Все были одеты в вышиванки или одежду, оформленную в украинском национальном стиле.
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Длина маршрута – 3 километра. Он пролегал через Приморский бульвар, Тещин мост и т. д. Финиш – возле вышеупомянутой арки.
Vyshyvanka RUN одновременно проходил также в Киеве, Днепре и Одессе.
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