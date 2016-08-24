В центре Одессы 150 человек приняли участие в забеге в вышиванках (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участники забега стартовали на Приморском бульваре - от стилизованной желто-голубой арки, установленной на аллее, где проходит Вышиванковый фестиваль.

В забеге приняли участие люди разного возраста, многие пришли семьями. Все были одеты в вышиванки или одежду, оформленную в украинском национальном стиле.

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Длина маршрута – 3 километра. Он пролегал через Приморский бульвар, Тещин мост и т. д. Финиш – возле вышеупомянутой арки.

Vyshyvanka RUN одновременно проходил также в Киеве, Днепре и Одессе.