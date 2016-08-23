В Хмельницком 24 августа пассажиры в вышиванках будут ездить на троллейбусах бесплатно

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель коммунального предприятия «Хмельницкэлектротранс» Виктор Паламарчук.

«Таким образом, рассчитываем на популяризацию патриотизма и любви к Родине», - пояснил он.

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Чиновник также отметил, что остальным пассажирам придется платы за проезд по обычному тарифу - 1,5 гривни.

В целом завтра, 24 августа, на городские линии выйдет 60 троллейбусов.