В Хмельницком 24 августа пассажиры в вышиванках будут ездить на троллейбусах бесплатно
16:42, 23 августа 2016Общество
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В Хмельницком завтра, 24 августа, в День независимости Украины, бесплатный проезд в городских троллейбусах будет предоставляться пассажирам, одетым в вышиванки.
В Хмельницком пассажиры в вышиванках 24 августа будут кататься бесплатно / Фото УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель коммунального предприятия «Хмельницкэлектротранс» Виктор Паламарчук.
«Таким образом, рассчитываем на популяризацию патриотизма и любви к Родине», - пояснил он.
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Чиновник также отметил, что остальным пассажирам придется платы за проезд по обычному тарифу - 1,5 гривни.
В целом завтра, 24 августа, на городские линии выйдет 60 троллейбусов.
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