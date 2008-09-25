Кравчуку дадут медаль

Почетным знаком отличия Черновицкого городского совета – медалью «На славу Чернівців» - за заслуги перед территориальной общиной и городом, активную общественную позицию и по случаю 600-летнего юбилея областного центра Буковины наградят первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА, который начинал трудовую деятельность в Черновцах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, кроме Л.КРАВЧУКА, этой медалью отмечены еще 33 известных на Буковине и за ее пределами человека.

В частности, среди награжденных - первый космонавт Украины, почетный гражданин города Черновцы Леонид КАДЕНЮК, заместитель председателя Национального космического агентства Украины Эдуард КУЗНЕЦОВ, председатель землячества «Буковина» Валерий ЦИБУХ, народный артист Украины, и.о. президента Национальной телерадиокомпании Украины Василий ИЛАЩУК, руководитель консульского отдела посольства Украины в Москве Владимир САЕНКО, заслуженный деятель искусств Украины Леонид ЗАТУЛОВСКИЙ, руководитель вокального ансамбля «Барвы» Мария КОГОС, которая воспитала профессионалов эстрадно-вокального искусства Ани ЛОРАК и Екатерину БУЖИНСКУЮ, руководители национально-культурных обществ и Народных домов Олег ПАНЧУК, Франциск КЕЛЛЕР, Аркадий ОПАИЦ, ученые Петр РЫХЛО, Валерий ЕВДОКИМЕНКО, Сергей ОСАДЧУК, писатели Виталий КОЛОДИЙ и Мирча ЛЮТИК, учитель Тамара КОЧЕНЮК, которая уже свыше 65 лет воспитывает черновчан, и ветеран Иван СОСНА, который свыше 20 лет присматривает за главными часами Черновцов.

Посмертно почетным знаком отличия награждены журналист Черновицкой ОГТРК Людмила ЕГОРОВА и народный художник Украины, автор галереи бургомистров и Почетных граждан города Иван ХОЛОМЕНЮК.

Всего обладателями награды «На славу Чернівців» являются уже 150 нынешних и бывших черновчан, которые причастны к развитию города и росту его имиджа.