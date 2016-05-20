В парламенте Канады поддержали День вышиванки (фото)
Премьер-министр Канады и целый ряд членов парламента по случаю Международного дня вышиванки надели традиционные украинские сорочки.
Фото в вышиванках Джастин Трюдо и политики показали в Twitter.
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"Рад приветствовать наших парламентских интернов из Украины. Милости просим на парламентский холм", - написал Трюдо.
Great to welcome our Ukrainian Parliamentary interns in traditional style today. Welcome to the Hill. pic.twitter.com/0xCrFMrvMj— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 20, 2016
Фото в вышиванках разместила также министр трудоустройства, развития трудовых ресурсов и труда Мари-Энн Мигайчук, член парламента Дон Руснак и парламентский секретарь министра семьи Тэрри Дьюгид.
Happy #InternationalVyshyvankaDaypic.twitter.com/xPAZvgUSIB— Don Rusnak (@DonRusnakMP) May 19, 2016
Кроме того, на заседание парламента в вышиванках пришли несколько десятков канадских политиков.
Celebrating #InternationalVyshyvankaDay#Ukraine#culturepic.twitter.com/WYnTUNNhms— Don Rusnak (@DonRusnakMP) May 19, 2016
Как известно, украинцы являются девятой по численности этнической группой в Канаде. Диаспора насчитывает примерно1,2 миллиона человек.
В последнее время членами либерального правительства Трюдо стали еще двое этнических украинцев: Мэри-Энн Мигайчук и Кристина Фриланд.
В этом году "Всемирный день вышиванки" отметили 19 мая. Простые украинцы, известные люди, политики, сотрудники дипломатических представительств в разных уголках Украины и мира фотографируются в вышиванках.
Идея акции "Всемирный день вышиванки" зародилась в 2006 году среди студентов факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. За 10 лет традиция распространилась на всю Украину и даже за ее пределы.