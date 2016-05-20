В парламенте Канады поддержали День вышиванки (фото)

Фото в вышиванках Джастин Трюдо и политики показали в Twitter.

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"Рад приветствовать наших парламентских интернов из Украины. Милости просим на парламентский холм", - написал Трюдо.

Great to welcome our Ukrainian Parliamentary interns in traditional style today. Welcome to the Hill. pic.twitter.com/0xCrFMrvMj — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 20, 2016

Фото в вышиванках разместила также министр трудоустройства, развития трудовых ресурсов и труда Мари-Энн Мигайчук, член парламента Дон Руснак и парламентский секретарь министра семьи Тэрри Дьюгид.

Кроме того, на заседание парламента в вышиванках пришли несколько десятков канадских политиков.

Как известно, украинцы являются девятой по численности этнической группой в Канаде. Диаспора насчитывает примерно1,2 миллиона человек.

В последнее время членами либерального правительства Трюдо стали еще двое этнических украинцев: Мэри-Энн Мигайчук и Кристина Фриланд.

В этом году "Всемирный день вышиванки" отметили 19 мая. Простые украинцы, известные люди, политики, сотрудники дипломатических представительств в разных уголках Украины и мира фотографируются в вышиванках.

Идея акции "Всемирный день вышиванки" зародилась в 2006 году среди студентов факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. За 10 лет традиция распространилась на всю Украину и даже за ее пределы.