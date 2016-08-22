Эксперт о параде на День Независимости: он покажет Путину нашу готовность воевать (видео)

Об этом заявил военный эксперт Валентин Бадрак, передает Еспресо.TV.

"Я был противником парадов, особенно тогда, когда у нас была такая "парадная" армия, которая не воевала. Тогда было мало учений, но было много парадов", - сказал Бадрак.

Читайте такжеСоветник президента рассказал об особенностях нынешнего Марша Независимости

По его словам, сейчас военный парад ко Дню Независимости необходимо провести, как раз учитывая ситуацию в стране и вокруг нее.

Ранее Порошенко заявил, что парад по случаю Дня Независимости должен продемонстрировать всем, что Украине есть чем защитить мир и спокойствие народа и государства.