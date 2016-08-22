Парад ко Дню Независимости покажет всем, что Украине есть чем защитить мир - Порошенко
12:21, 22 августа 2016Общество
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Парад по случаю Дня Независимости должен продемонстрировать всем, что Украине есть чем защитить мир и покой народа и государства.
Это демонстрация, в первую очередь, украинскому народу, что нам есть чем и как защитить мир / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Петр Порошенко перед началом церемонии вручения ключей от квартир сотрудникам СБУ.
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«Наш парад делается не только, чтобы продемонстрировать врагу нашу мощь. Не только, чтобы продемонстрировать нашим союзникам и партнерам, что мы сделали за два года, построив и создав с нуля новую украинскую армию, новые Вооруженные силы и другие силовые подразделения ... Это демонстрация, в первую очередь, украинскому народу, что нам есть чем и как защитить мир и покой нашего государства, нашего народа», - подчеркнул президент.
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