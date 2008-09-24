Суд закрыл дело о причастности Добкина и Кернеса к наркотикам

Дзержинский суд Харькова сегодня закрыл дело об административных правонарушениях Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА, предусмотренное ч.1 ст.44 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта в небольших размерах).

Как сообщил корреспонденту УНИАН судья Сергей ЛАЗЮК, дело закрыто «из-за отсутствия события и состава административного правонарушения» (п.1 ст.247 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Другими словами, сказал С.ЛАЗЮК, «в материалах нет ни одного доказательства», и суд доказал «непричастность этих граждан к незаконному обороту наркотических средств». При этом он указал на значительные «нарушения процедуры в поданных в суд материалах».

По словам судьи, М.ДОБКИН и Г.КЕРНЕС сообщили, что уже обратились в Генеральную прокуратуру Украины в связи с фальсификациями материалов дела.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на сайте Главного управления МВД Украины в Харьковской области была обнародована информация о том, что Главное следственное управление МВД Украины завершило расследование и передало в суд уголовное дело в отношении жителей Харьковской области, задержанных за распространение в особо крупных размерах тяжелых наркотиков. По результатам расследования были составлены протоколы об административном правонарушении по ст.44 КУпАП (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах) в отношении руководителей Харьковского городского совета.