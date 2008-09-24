С 1 октября возрастет абонплата за «брехунец»

С 1 октября абонентная плата за пользование основной радиоточкой для населения составит в месяц 6 грн. (с НДС) вместо 1,50 грн.

Об этом говорится в сообщении ОАО «Укртелеком», опубликованном в газете «Крещатик» (№177).

Согласно сообщению, абонентная плата за пользование радиоточкой для юридических лиц составит 9 грн. (с НДС) вместо 1,50-2,50 грн. в месяц.

В компании отмечают, что существующие тарифы на пользование основной радиоточкой покрывают только незначительную часть расходов на предоставление такой услуги. «Для сохранения возможности миллионам абонентов и в дальнейшем пользоваться услугами проводового радиовещания компания для снижения убытков вынуждена пересмотреть тарифы», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - единственный оператор в Украине, который предоставляет услуги проводового радиовещания по всей территории страны.