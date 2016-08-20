Задержанного на взятке мэра Ромен арестовали с возможностью выйти под залог 145 тысяч
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 145,5 тысячи гривень залога мэру города Ромны Сергею Салатуну, задержанному на взятке.
Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, такое решение суд вынес по ходатайству военной прокуратуры Сумского гарнизона.
Салатун был разоблачен на получении неправомерной выгоды в размере 50 тысяч гривень за предоставление разрешения на проведение и эксплуатацию компьютерных и кабельных сетей на территории города.
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Городскому голове сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере).
Мэр был задержан сотрудниками военной прокуратуры совместно с оперативными работниками Управления защиты экономики Главного управления полиции в Сумской области 18 августа во время получения им взятки.