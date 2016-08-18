СМИ: в Харькове к приезду Порошенко покрасили асфальт (фото, видео)

19:44, 18 августа 2016
Общество
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Чтобы асфальт возле харьковской филармонии выглядел как новый во время визита президента, его покрасили.

Фото twitter.com/Hromadske_kh

Об этом сообщает Громадське Харків в Twitter.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, глава государства Петр Порошенко посетит Харьков 19 августа в рамках рабочего визита.

Сообщается, что президент намерен посетить новую станцию метро «Победа», которая строилась 24 года, а также органный зал филармонии.

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