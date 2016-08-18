СМИ: в Харькове к приезду Порошенко покрасили асфальт (фото, видео)

Об этом сообщает Громадське Харків в Twitter.

"Нам сказали красить-мы красим"- к приезду Порошенко в Харькове красят асфальт

Видео:https://t.co/G375LMlGe6 — Громадське Харків (@Hromadske_kh) August 18, 2016

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, глава государства Петр Порошенко посетит Харьков 19 августа в рамках рабочего визита.

Сообщается, что президент намерен посетить новую станцию метро «Победа», которая строилась 24 года, а также органный зал филармонии.