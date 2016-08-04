В Харькове журналистам показали построенную за 24 года станцию метро "Победа" (фото)

Как сообщили городские власти, в сутки новой станцией будут пользоваться 50 тысяч пассажиров. Сейчас на станции и в тоннелях между станциями проходят подготовительные работы, которые планируется завершить до 15 августа. Поезда ходят в режиме обкатки.

Строительство станции «Победа» началось в 1992 году одновременно со строительством станций «Ботанический сад», «23 Августа» и «Алексеевская». После этого строительство несколько раз останавливалось из-за отсутствия финансирования.

Проект станции разработал проектный институт «Харьковметропроект». Стоимость строительства участка составила 555 млн грн, из которых 30% - субвенция из государственного бюджета, остальная сумма - средства городского бюджета.

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Это первая станция харьковского метро, где установлен лифт для людей с особыми потребностями.