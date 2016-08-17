СБУ задержала уроженца РФ, работавшего на террористов "Востока" за 100 долларов в месяц (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель города Селидово Донецкой области присоединился к незаконным вооруженным формированиям в октябре 2014 года за денежное вознаграждение в размере 100 долларов в месяц.

"Поняв бесперспективность будущего фейковой "республики" и опасаясь за собственную жизнь, боевик вернулся на контролируемую украинскими властями территорию", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в его доме, где он скрывался.

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Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как рассказал сам задержанный, он является уроженцем Белоглинского района Краснодарского края России и до марта 2015 года занимался перевозкой грузов, поступавших из России, на базы "Востока".