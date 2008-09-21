Поэтический марафон состоялся у памятника Пушкину

Стихи свыше 30 русскоязычных поэтов из 15 стран смогли сегодня услышать любители красной словесности на поэтическом марафоне у памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре в рамках международного фестиваля «Болдинская осень в Одессе 2008».

Как передает корреспондент УНИАН, марафон проходит с 18 по 22 сентября. Для участия в нем прибыли победители шести поэтических турниров международных фестивалей русской поэзии и культуры «Пушкин в Британии» из Италии, Канады, США, Германии, Израиля, Эстонии, Швеции, Великобритании, Франции, Ирландии, Испании, Узбекистана и Украины.

В 18:00 стартовал турнир поэтов-одесситов, которые будут соревноваться за титул «Король одесской поэзии 2008» в Воронцовском дворце на Приморском бульваре. Победитель примет участие в супертурнире и сразится 21 сентября с победителями шести лондонских турниров поэзии русского зарубежья «Пушкин в Британии» 2003-2008 за титул «Король Королей».

В воскресенье также состоится детский турнир поэзии. Завершится «Болдинская осень» 22 сентября мастер-классом членов жюри.