Геращенко: Второй задержанный в Крыму "украинский диверсант" - дважды судимый "ватник"

"Вчера ФСБ заявило, что задержала второго украинского диверсанта - 41-летнего прораба из Евпатории Захтея Андрея Романовича", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По данным Геращенко, собранным из открытых источников, Захтей - "банальный антиукраински настроенный и дважды судимый рецидивист по кличке Зая". Он был осужден в 1998 году на 6,5 лет лишения свободы за грабеж, совершенный группой лиц. Отсидел четыре года во Львовской исправительной колонии номер 40. Затем был повторно привлечен к уголовной ответственности в 2008 году за мошенничество, подделку документов и ряд других преступлений.

Читайте такжеВ сети появилось видео допроса "украинского диверсанта" Панова

"В 2011 "Зая" набрался долгов в родном городе Бориславе Львовской области и тупо сбежал от кредиторов в Москву. Затем перебрался в Евпаторию, где жил до сих пор", - написал Геращенко.

"Во время Майдана "Зая", как среднестатистический ватник, постил у себя "ВКонтакте" антиукраинские лозунги", - отметил Геращенко.

"В общем, если "Зая" и агент, то точно не украинских спецслужб. Скорее всего его используют как "консерву" агенты ФСБ", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществлению терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

При этом в ФСБ заявили о гибели двух российских военных при задержании «украинских диверсантов».

Читайте такжеПридуманная ФСБ провокация в Крыму оказалась разборками пьяных российских военных - СМИ

По словам президента РФ Владимира Путина, последние события в Крыму являются основанием отказаться от встречи в «нормандском формате» в Китае.

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

11 августа президент Украины поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах адмінкордону с Крымом и на Донбассе.