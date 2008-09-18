В Украине будет от 0° до плюс 21°

Завтра в Украине сохранится дождливая погода, в южной части, центральных и северных областях местами сильные дожди, на юге днем отдельные грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, местами, кроме запада, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 9-14°; в южной части ночью 10-15°, днем 13-18°, в Крыму до 20°. В Карпатах дождь и мокрый снег; ночью заморозки 0-2°, температура днем 2-6° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

20-21 сентября - облачная погода. Временами дожди (на востоке, а 20 сентября и на юге небольшие), 21 сентября в южной части местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, 21 сентября в южной половине местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 10-15°; в южных областях и в Крыму ночью 12-17°, днем 15-20°. В Карпатах дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; ночью заморозки 0-2°, температура днем 1-6° тепла.

22-23 сентября - временами небольшие и умеренные дожди, лишь 23 сентября на Закарпатье, а днем и на Левобережье без существенных осадков. Температура ночью 6-12°, днем 9-15°; в южной части и восточных областях ночью 10-15°, на побережье морей 16-18°, днем 12-18°, в Крыму до 21°.

В Киеве в пятницу ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток около 10°. По области – также сильный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 9-14°.

20-21 сентября - облачная погода. Временами дождь (ночью 21 сентября местами небольшой). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 10-15°.

22-23 сентября - временами небольшой, днем 22 сентября умеренный дождь. Температура ночью 7-12°, днем 10-15°.