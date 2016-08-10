СМИ назвали имя якобы задержанного в Крыму "диверсанта", он оказался активистом "Самообороны" (фото)

Евгений Панов - 39-летний активист "Самообороны" из Энергодара, передает Depo.Запорожье.

Недавно мужчина стал одним из героев проекта The Ukranians. Он работал водителем на Запорожской АЭС. Весной 2014-го стоял на блокпосту на въезде в свой город, а позже поехал воевать в АТО.

Сейчас он является членом горисполкома и активистом "Самообороны".

Читайте такжеОккупанты Крыма заявили о "негласном объявлении войны" после выдуманного ФСБ теракта на границе Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В ФСБ утверждали, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск выявлена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств.

«Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждала спецслужба России.