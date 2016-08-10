ФСБ РФ заявила о задержании "украинского разведчика", якобы готовившего теракты в Крыму

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании "сотрудника украинской разведки", который якобы готовил теракты в оккупированном Крыму. Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте российского ведомства.

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"Одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, который также задержан и дает признательные показания", - сказано в сообщении российского ведомства.

Ранее в российской ФСБ заявили, что предотвратили теракты в Крыму, организаторами которых являлись "сотрудники Минобороны Украины".

Напомним, что, в свое время поводом для нападения нацистской Германии на Польшу, с которого началась Вторая мировая война, 1 сентября 1939, послужил Гляйвицкий инцидент, или операция "Консервы" — провокация, проведённая СС в городе Гляйвиц (ныне Гливице).

Готовясь к атаке, СМИ Третьего Рейха начали пропагандистскую кампанию. Сообщалось о якобы гонениях на этнических немцев в Польше и провокациях польских националистов в граничащих с Германией районах.

Также предполагалось инсценировать нападения поляков на территории Германии. Их должны были выполнить спецслужбы Третьего Рейха. Ключевой частью здесь была операция "Консервы". Она должна была дать формальный повод напасть на Польшу.

ССовцы в польской форме должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке, а также напасть на лесничество и на таможенный пункт на польско-немецкой границе. Покидая место диверсий, эсэсовцы должны были оставить на месте трупы в польской форме. Ими должны были стать узники концлагерей, убитые путем смертельной инъекции. Трупы должны были доставить на место провокации, где выпустить в них по несколько пуль для создания иллюзии боя.