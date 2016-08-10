В Ирпень вернулся скандальный мэр-беглец

Об этом пишет "Громада Приірпіння" со ссылкой на жителей, которые видели голову у совета.

"Я его видел сегодня по улице Шевченко. Он был со своим замом Дмитрием Христюком. С ними также был депутат Пашинский", – рассказывает депутат Ирпенского городского совета Богдан Мельничук, председатель фракции "Свобода".

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О том, что Карплюк вернется 10 августа, "Громаді Приірпіння" накануне сообщил источник. В свою очередь редакция об этом проинформировала ГПУ.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводили обыск у мэра Бучи Анатолия Федорука, а глава Ирпеня сбежал из Украины.