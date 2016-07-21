ГПУ проводит обыск у мэра Бучи, а глава Ирпеня сбежал из Украины - нардеп
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыск у мэра Бучи Анатолия Федорука.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.
«С 6 утра Генпрокуратура проводит обыск у печально известного мэра Бучи Анатолия Федорука в деле схематозного похищения 900 гектаров леса в Киевской области», - написал он.
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«Его (Федорука – УНИАН) подельник, еще более пресловутый мэр Ирпеня Владимир Карплюк – тот, который захватывал власть в Коцюбинском и организовывал избиения активистов - в 3 часа ночи покинул страну», - добавил Арьев.
Факт обыска подтвердили в ГПУ. «Обыски в Ирпене и Буче. И да, высокие заборы не останавливают...», - написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.