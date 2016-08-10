На Луганщине экс-инспектора ГАИ будут заочно судить за избиение местного жителя

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в апреле 2015 года инспектор ГИБДД, находясь на территории Беловодского района, применил к местному жителю физическую силу, причинив последнему телесные повреждения.

Более того, обвиняемый, не имея никаких на то законных оснований для применения специальных средств, угрожал потерпевшему оружием.

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Поскольку указанный работник правоохранительного органа скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск.

В связи с этим, на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого прокуратурой Луганской области в суд направлен обвинительный акт в отношении указанного лица за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины.