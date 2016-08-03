В Запорожье бывшему патрульному предъявлено подозрение в избиении задержанного

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, « сегодня, 2 августа, процессуальным прокурором. по уголовному производству сообщено о подозрении экс-сотруднику патрульной полиции Запорожья в совершении уголовного преступления».

По данным прокуратуры, основанием для открытия уголовного производства в отношении полицейского стало избиение им задержанного в здании отделения полиции.

Читайте такжеВ Одессе лишили водительских прав экс-патрульного, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии

«Следственным отделом прокуратуры Запорожской области установлено, что 04.07.2016г. данный сотрудник правоохранительного органа, находясь в помещении одного из отделений полиции Запорожья, причинил задержанному за административное нарушение гражданину, находившемуся в наручниках телесные повреждения: нанес два удара рукой в лицо и удар металлической частью вешалки по ногам», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

После выявления факта совершения преступления сотрудник патрульной полиции был уволен из органов правопорядка.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте такжеВ Киеве патрульные сбили женщину: полиция "запуталась" в сообщениях (видео)

Действия, на сегодняшний день экс-патрульного квалифицированы, как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 365 УК Украины – «Превышение власти или служебных полномочий, сопровождавшееся насилием».