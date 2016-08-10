В украинской разведке ответили на обвинения ФСБ в подготовке терактов в Крыму
Украина отрицает, что она планировала осуществить теракты в оккупированном Крыму.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Reuters.
Отмечается, что представитель украинской разведки отверг обвинения ФСБ России в том, что спецназ пытался осуществить вторжение на территорию аннексированного Крыма.
Читайте такжеФСБ РФ заявила о задержании украинского разведчика, якобы готовившего теракты в Крыму
"Это ложная информация", - заявил Reuters представитель разведки при Минобороны.
Ранее в ФСБ РФ заявили, что задержали группу граждан Украины, которые якобы готовили теракты в оккупированном Крыму. При задержании погиб сотрудник ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предупреждено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", - утверждают в ФСБ.