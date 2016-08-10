В украинской разведке ответили на обвинения ФСБ в подготовке терактов в Крыму

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Reuters.

Отмечается, что представитель украинской разведки отверг обвинения ФСБ России в том, что спецназ пытался осуществить вторжение на территорию аннексированного Крыма.

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"Это ложная информация", - заявил Reuters представитель разведки при Минобороны.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что задержали группу граждан Украины, которые якобы готовили теракты в оккупированном Крыму. При задержании погиб сотрудник ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предупреждено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", - утверждают в ФСБ.