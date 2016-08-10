Полеты Ми-8, передвижения БТРов и другой военной техники: СМИ рассказали об активности РФ у админграницы с Крымом

Об этом со ссылкой на ГПСУ сообщают "Крым.Реалии".

"Вблизи админграницы сохраняется высокая активность Вооруженных сил Российской Федерации. В четырех случаях пограничники наблюдали полеты вертолетов Ми-8 и неоднократно фиксировали передвижение военной техники вблизи российских позиций", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеГеращенко объяснил, почему оккупанты закрывают пропускные пункты в Крым

Общественная инициатива "Крым SOS" сообщила, что на пропускной пункт "Чонгар" утром в среду заехали один БТР и сопровождающая его машина.

На сайте Крымской таможни, подконтрольной России, отмечают, что все три пункта пропуска через административную границу работают в штатном режиме, с минимальной загруженностью".

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что на границе с оккупированным Крымом заработали все три пункта пропуска.