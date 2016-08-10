На границе с оккупированным Крымом заработали все три пункта пропуска

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Ситуация в контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с временно оккупированной территорией Украины АР Крым остается динамичной и существенно изменилась. Контрольные органы страны-оккупанта полностью возобновили пропускные операции напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка»", - говорится в сообщении.

В частности, пограничники сообщили, что по состоянию на 08.00 в контрольном пункте «Чонгар» на выезд из материковой части Украины находилось около 70 автомобилей, а на въезд – 40 автомобилей. На КПВВ «Чаплинка» и «Каланчак» ожидают оформления 40 и 10 транспортных средств.

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Также отмечается, что из-за действий оккупантов большинство людей, которые выезжали с полуострова, более суток не могли пересечь админграницу. Многим из них становилось плохо и отмечалось ухудшение их состояния здоровья. Каждому из них после прибытия в контрольные пункты украинские пограничники оказывали необходимую медицинскую помощь.

В то же время сказано, что вблизи админграницы продолжает сохраняться высокая активность вооруженных сил РФ.

"Так, в 4 случаях пограничники наблюдали полеты вертолетов Ми-8 и неоднократно фиксировали передвижение военной техники вблизи российских позиций", - подчеркнули в ГПСУ.