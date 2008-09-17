Зама киевского прокурора поймали за рулем краденого авто

Заместитель прокурора одного из районов Киева задержан за рулем угнанного автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в Министерство внутренних дел поступило заявление от уполномоченного по делам немецкой фирмы "Europcar Gmbh Germany" относительно принятия срочных мер, направленных на задержание автомобиля "Mersedes Benz", которым незаконно завладели на территории Германии и который, согласно сообщению Интерпола, находится в международном розыске.

В результате принятых правоохранителями мер, с помощью системы спутникового наблюдения установлено, что угнанный автомобиль находится на территории Луганской области, где впоследствии он был задержан работниками милиции.

Оказалось, что угнанным автомобилем управлял заместитель прокурора одного из районов Киева. На этот автомобиль он закрепил номерные знаки с другого легкового авто, который принадлежит жительнице Донецкой области.

В багажнике угнанного автомобиля работники милиции нашли и регистрационные номерные знаки Германии, а также оригинал свидетельства о регистрации автомобиля "Роrсне Саyеnnе", владельцем которого является житель Днепропетровска. У водителя угнанного автомобиля изъяли пистолет "Вий", предназначенный для стрельбы резиновыми пулями.

Во время проведения необходимых следственных действий задержанный вел себя вызывающе, угрожал работникам милиции увольнением и препятствовал проведению осмотра места происшествия, говорится в сообщении. В частности, относительно наличия у него оружия правоохранителям отвечал, что разрешение на его хранение ему не нужно, поскольку он является заместителем прокурора одного из районов столицы.

В ходе дальнейшей проверки работники милиции установили, что это лицо также может быть причастно к организации изготовления поддельных документов на так называемые «автомобили-двойники». Кроме того, на одной из стоянок столицы был выявлен автомобиль «Порш-Кайен», которым пользовался прокурорский работник. Есть основания утверждать, что и этот легковой автомобиль является «двойником», отмечают правоохранители.