На Харьковщине активисты восстанавливают дом Григория Сковороды (фото)

Об этом сообщает Prostir.Museum.

Исследователи говорят, что именно в этом доме он написал половину «Харьковских баек». Рядом с домом сохранился удивительный источник - «Колодец Сковороды». И хотя сейчас само здание находится в аварийном и очень плачевном состоянии, активисты организовали акцию по приведению его в порядок. В планах неравнодушных - превратить дом Сковороды в культурный центр.

Первый субботник по благоустройству «Дома Сковороды» состоялся 6 августа, при содействии поселкового головы. Активисты собрали и вывезли мусор, вырцбили сорняки и кустарники. Завершилась работа экскурсией в местный Бабаевский историко-краеведческий музей и угощением кашей с огня.

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Проведение следующего субботника запланировано на 13 августа 2016 года. Начало в 10.00.

Организаторы приглашают всех активистов и неравнодушных присоединиться к важному делу.

«Сейчас это здание частично разрушился и нуждается в нашей помощи. Для уборки в доме и около него, для приведения его в порядок - нужны волонтеры! Бабаевское общество и поселковый совет предоставят орудия труда, машину для вывоза мусора. Мы очистим помещения дома, починим крышу, сделаем место чистым, безопасным и красивым. После мероприятия — нас ждет интересная экскурсия в краеведческий музей Бабаев, каша и удовлетворенность от проделанной большой работы », - сообщают на странице в Facebook организаторы.